نتنياهو يدعو لتسريع ضم الضفة الغربية.. والسبب؟!

العالم – خاص بالعالم

في تل ابيب متفاءلون جدا بقرب عودة ترامب الى المكتب البيضاوي، أكثر المتفائيلين وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سمطرتش والذي عبر عن ذلك باعلانه اعطاء الاوامر لبسط السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية.

وبسط السيادة الاسرائيلية يعني خضوع الارض الفلسطينية في الضفة الغربية للقوانين الاسرائيلية دون السكان.

اما الفلسطينييون اصحاب الارض فيراهم سمتطرتش ومن معه بانهم طارئين يفضلون منحهم حقوقا مدنية وادارة محلية لا اكثر رلا اقل.

فيما يرى البعض ان الحل الامثل للتعامل مع الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس هو بالترحيل القسري الى شرق الاردن.

وقال احمد رفيق عوض استاذ الاعلام في جامعة القدس:"بالمفهوم السياسي عمليا أن السيادة في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ان تكون تحت القانون الاسرائيلي هو أن يطبق فيها القانون الاسرائيلي على الارض دون السكان، بمعنى أن بعدها الأمني والسياسي والقانوني في أن يكون هنالك قانونين لا جماعتين مختلفتين على نفس الأرض وهذه هي الفاشية وهذه هي العنصرية".

بنيامين نتنياهو والذي يراس الحكومة الاكثر تطرفا في تاريخ الكيان الاسرائيلي يعتقد بان عملية الضم للضفة الغربية يجب ان تتم بسرعة وقبل تسلم ترامب لسلطاته الدستورية.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، إن نتنياهو "قال في محادثات في الأيام الأخيرة إنه عندما يدخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض، يجب إعادة إمكانية السيادة على الضفة الغربية إلى الأجندة".

وقال مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية:"هم يهددون أنه في العام القادم سوف يتم ضم الضفة الغربية ونقول أنهم لن يبقوا في العام القادم، والمهم ليس ما يقوله ترامب او الحكومة الاسرائيلية، المهم ما نقوله نحن، وما هي خطتنا وبرامجنا واستراتيجياتنا لإفشال مخططه".

ضم الضفة الغربية يعني اطلاق رصاصة الرحمة على القضية الفلسطينية برمتها .

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