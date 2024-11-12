في مجزرة مروّعة بغزة.. شاهد لحظة إنتشال طفل شهيد من منزله

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في المنزل المستهدف في شارع المغربي إلى الجنوب من مدينة غزة حيث قصفت طائرات الاحتلال المنزل بعدد من الصواريخ.

وأشار مراسلنا إلى المنزل المستهدف حيث يتم إنتشال طفل من منزله بهذه المجزرة من الاستهداف المباشر وتبين أن هذا الطفل هو شهيد.

ونوه مراسلنا إلى أن تلك المنطقة تشهد عدة استهدافات متتالية من قوات الإحتلال على المنازل والبيوت وعلى كل من يتحرك في المكان، وهي منطقة شارع المغربي بحي الصبرة في مدينة غزة موضحا أن حجم الدمار كبير جدا في المنزل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...