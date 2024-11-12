الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

في مجزرة مروّعة بغزة.. شاهد لحظة إنتشال طفل شهيد من منزله

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قصقت طائرات الاحتلال عصر اليوم بناية سكينة لعائلة عويضة مأهولة بالسكان في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، الأمر الذي خلف مجموعة من الشهداء والجرحى بينهم اطفال مراسل العالم في شمال غزة سارع نحو المكان المستهدف ليرصد لنا التفاصيل.

العالمخاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في المنزل المستهدف في شارع المغربي إلى الجنوب من مدينة غزة حيث قصفت طائرات الاحتلال المنزل بعدد من الصواريخ.

وأشار مراسلنا إلى المنزل المستهدف حيث يتم إنتشال طفل من منزله بهذه المجزرة من الاستهداف المباشر وتبين أن هذا الطفل هو شهيد.

ونوه مراسلنا إلى أن تلك المنطقة تشهد عدة استهدافات متتالية من قوات الإحتلال على المنازل والبيوت وعلى كل من يتحرك في المكان، وهي منطقة شارع المغربي بحي الصبرة في مدينة غزة موضحا أن حجم الدمار كبير جدا في المنزل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الاحتلال يستبيح الدماء في غزة والأونروا تحذر من مجاعة الشمال

الاحتلال يتجه لحسم خيار التسوية مع حزب الله.. ما رسائل الخيار؟

مناشدات لتأمين ممرات آمنة اثر استشهاد العشرات بجباليا وبيت لاهيا وغيرها

مفوض 'أونروا': 'إسرائيل' تُدخل 6% فقط من احتياجات أهالي غزة