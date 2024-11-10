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أمريكا تفرض حظرا لبيع الأسلحة على كيان الإحتلال

أمريكا تفرض حظرا لبيع الأسلحة على كيان الإحتلال
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

فرضت الولايات المتحدة، حظرا جديدا لبيع الأسلحة على الإحتلال الإسرائيلي.

العالم - الأميركيتان

ومنعت الولايات المتحدة تسليم ما لا يقل عن 134 جرافة من طراز D9، التي طلبتها تل أبيب ودفعت ثمنها.

ووفقا لتقرير في فينت، فقد جمّدت الولايات المتحدة شحنات أسلحة لجيش الاحتلال منها 134 جرافة من طراز D9 اشترتها "إسرائيل" ودفعت ثمنها، وينتظرون الحصول على تصريح تصدير من وزارة الخارجية في واشنطن.

وبين التقرير أن استخدام هذه الجرافات التي جمّدتها الولايات المتحدة، والتي تستخدم بشكل رئيسي في تدمير المباني في قطاع غزة، أدى إلى انتقادات داخلية كبيرة في الولايات المتحدة، ومظاهرات احتجاجية وضغوط هائلة على إدارة بايدن.

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