لهذا السبب ليس من مصلحة الإحتلال أن يقاتل داخل لبنان.. خبير عسكري يجيب

العالم – خاص بالعالم

وأشار جابر إلى أن حزب الله يسمح للكيان بالتسلل حيث أنه قبل هذه الحرب في ديسمبر/ ايلول الماضي كان قد أعدّ الإحتلال عدة خطط من أجل إجتياح لبنان، خطة الاجتياح الكبرى على غرار عدوانه على لبنان عام 2006 مستندا إلى الأسلحة المتطورة التي حصل عليها في إمكانيته هذه المرة ألا يغطس في الوحل ليقوم باجتياح صاعق يأتي على ثلاث محاور ليصل إلى نهر الليطاني ويقف عليه ويفرض شروطه هذا الأمر استبعد تماما لأنه أتى الخبراء العسكريون يقولون:" لا.. إن هذه العملية مكلفة جدا".

وتابع جابر: ثم فكّر الإحتلال باختراق وليس باجتياح، أي الإختراق على القطاع الشرقي أي من موقع المطلة وعلى الخيام والدردارة بدون أن يدخل إلى مرج عيون وإلى كوكبة وعلى مفرق حاصبيا باتجاه البقاع الغربي، وهو يستطيع عسكرياً بواسطة ارتال من الدبابات المحمية جواً أن يصل إلى البقاع الغربي خلال 6 ساعات وسيصل، ولكنه هل يبقى؟ كيف سيعود؟ هنا مصيبته من المؤكد أن يعود لأنه سيتعرض لكمائن حزب الله على طريقه.

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