شاهد.. القسّام تنفّذ 9 عمليات ضد قوات الإحتلال شمالي القطاع

العالم – خاص بالعالم

هنا في شمال قطاع غزة وراء كل حجر يوجد مقاوم.. تسع عمليات نفذتها كتائب القسام ضد قوات الاحتلال في معسكر جباليا ومحيطه.



القسام اعلنت تفجيرها لمنزل يوجد فيه عشرة جنود للاحتلال وتم ايقاعهم بين قتيل وجريح حيث تم استهدافه بقذيفة مضادة للافراد.



وبثت كتائب القسام مشاهد من استهداف وتدمير آليات إسرائيلية شرق معسكر جباليا.



واظهرت المشاهد استهداف دبابة أخرى متحركة وناقلة جند. والعملية تمت بمشاركة رجل ستيني ليؤكد ان الصراع والمواجهة مع جيش الاحتلال كبير ومستمر والعمر لن يكون عائقا امام المواجهة.



القسام اعلنت ايضا أن مقاتليها استهدفوا دبابة من نوع ميركافا ثم تم اعتلاؤها والإجهاز على طاقمها، واغتنام رشاش منها قرب مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وذلك الى جانب استهداف دبابة من اخرى بعبوة العمل الفدائي، وجرافة عسكرية في محيط مسجد الياسين بحي تل الزعتر شمالي قطاع غزة.



وفي عملية أخرى، جرى استهداف جرافة قرب مدرسة شادية أبو غزالة غرب معسكر جباليا.



القسام اكدت استهداف قوة لجيش الاحتلال مؤلفة من سبعة جنود داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للتحصينات، وتم الإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد أولي العزم في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



في وقت اعترف فيه الاعلام العبري بمقتل اربعة جنود فقط داخل المنزل. فيما بثت مشاهد من استهداف تحشيدات جيش الاحتلال في محور نتساريم بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم بقذائف الهاون وصواريخ المئة وسبعة.



جيش الاحتلال اعترف بمقتل خمسة من عناصره بينهم ضابط واصابة خمسة آخرين في معارك داخل القطاع، وقالت صحيفة هآرتس إن24جنديا وضابطا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العمليات في جباليا في الخامس من الشهر الماضي.

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