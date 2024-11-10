إدانات لما يتعرض له الفلسطينيون من تطهير عرقي وسط صمت دولي

العالم – خاص بالعالم

اكثر من أربعين شخصا استشهدوا بينهم اطفال وجرح اخرين جرا قصف إسرائيلي استهدف منزلين مكتظين بالسكان والنازحين بمدينة غزة، وآخر يؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي القطاع.

قصف أسفر عن تدمير المنزل بشكل كامل، ورغم انتشار عشرات القتلى إضافة إلى عدد كبير من المصابين، الا ان مازل هناك مفقودين تحت الأنقاض لا تتوفر أي إمكانيات لإخراجهم.

حيثث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن خروج جميع مستشفيات الشمال من الخدمة بسبب غارات الاحتلال، مؤكدا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تطهير عرقي وسط صمت دولي.

وزارة الصحة في غزة اتهمت جيش الاحتلال باستهداف الوجود الفلسطيني وقتل حتى الأطفال الخدج حيث أن هناك العديد من الشهداء تحت الأنقاض في جباليا البلد، مؤكدة أن الاحتلال يهدف بارتكابه هذه المجازر إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت مجزرة جباليا وصمة عار جديدة على جبين الأنظمة العربية والمجتمع الدولي التي تواصل تواطؤها وصمتها،

حركة حماس هي الأخرى دانت المجازر الاسرائيلية اليومية في غزة وقالت في بيان إن مجزرة جباليا تأكيد لعمليات تطهير عرقي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب المحاصر في شمال غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وإصدار قرارات بوقف المجزرة شمال غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.

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