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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في مرجليوت بإصبع الجليل

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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