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كتائب القسام: قصفنا بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قوات الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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