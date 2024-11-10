حزب الله يشن هجوما واسعا على مستوطنات بعمق الكيان الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

بسرب من المسيرات الانقضاضية وبصلية صاروخية نوعية استهدفت المقاومة وعلى مرحلتين تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع العباد عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة وأصابت أهدافها بدقة.‏

كما ‏شنت ‏المقاومة هجوما جويا بالمسيرات على تجمع للقوات في مستوطنة أفيفيم وهجوما صاروخيا على تجمع أخر في مستوطنة هغوشريم محققة إصابات مؤكدة.

وبصليات صاروخية استهدفت المقاومة قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة ومستوطنات كريات شمونة وزرعيت وشتولا وشوميرا ومستوطنة إيفن مناحم.‏

وعند أطراف البلدات الحدودية الجنوبية اللبنانية واصلت المقاومة مواجهتها وتصديها البطولي لمحاولات تقدم قوات الاحتلال مكبدة إياهم المزيد من الخسائر الكبيرة في صفوفهم وآلياتهم

واستهدفت في الساعات الماضية ولثلاث مرات تجمعات للقوات في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا.

‏كما استهدفت بالصواريخ تجمعات لقوات الاحتلال في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس وبين بلدتي حولا ومركبا شرقا وقرب بوابة حسن في محيط بلدة شبعا.

وبعد رصد ‏تحركات لقوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه بلدة عيناثا اشتبك رجال المقاومة معها عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.‏

جيش الاحتلال تابع سياسة التكتم وعدم الإفصاح عن خسائره معترفا وإعلامه بمقتل جندي على الحدود مع لبنان وبإصابة عدد من المستوطنين ومبان في الجليل الغربي وإصبع الجليل.



وكشف إعلام الاحتلال أن أكثر من ثمانين بالمئة من أصحاب الأعمال الصغيرة في منطقتي الجليل الشرقي والجولان يعانون من مشاكل اقتصادية حادة حيث انخفض دخلهم بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب وأن الإحصائيات تشير إلى أن نصف هؤلاء يعانون من انخفاض في الدخل بنسبة تزيد عن 65%.

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