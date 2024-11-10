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غضب واسع بعد إحراق جنود صهاينة العلم اللبناني

غضب واسع بعد إحراق جنود صهاينة العلم اللبناني
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

في مشهد جديد ومسيء يبرز أهداف وعقلية جيش الإحتلال الإسرائيلي، نشر عدد من جنود الإحتلال المشاركين في التوغل البري في الجنوب اللبناني مقطعًا مصورًا يظهر إحراقهم العلم اللبناني.

العالم- لبنان

وجرى تداول المقطع بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة واسعة من السخط والاستياء بين اللبنانيين والعرب.

وخلال المقطع، ظهر جنود صهاينة يمسكون العلم اللبناني ويشعلون النار فيه، وهم يغنون: "أهل الخلد لا يخافون من الرحلة الطويلة"، وجرى تداوله بصورة واسعة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد موجة الانتقادات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بادر المتحدث باسم جيش الإحتلال إلى تبرير الواقعة.

وأدان المتحدث العربي باسم جيش الإحتلال، أفيخاي أدرعي، الواقعة، زاعمًا أن "سلوك الجنود في الفيديو مخالف للأوامر ولا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي، ويجري التحقق من هوية الجنود وسيتم التحقيق في القضية".

من جانبها، علقت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن هذا المقطع ليس الأول الذي يتسبب في إحراج للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه قبل نحو شهرين انتشرت مقاطع تُظهر اعتداءات جنود الجيش على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

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