تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مبنى سكني بمنطقة السيدة زينب(ع) بدمشق

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على منطقة السيدة زينب(ع) بحسب مصادر طبية محلية في المنطقه إلى ثمانية شهداء وسبعة عشر جريحا في إحصائية غير نهائية نتيجه العدوان الذي شن على البناء السكني في منطقة السيدة زينب(ع) منوها أنه من المرجح أن يرتفع عدد شهداء هذه المجزرة لاكثر من ذلك، نتيجة وجود عدد من الجرحى الذين يعانون من جراح خطيرة اضطر الى نقلهم الى بعض المشافي في دمشق فيما يتلقى الباقي العلاج في داخل المناطق في منطقة السيدة زينب(ع).

ولفت مراسلنا إلى أن الإستهداف الإسرائيلي يرجح أنه تم من فوق الجولان السوري المحتل عبر استهداف مبنى سكني في منطقة السيدة زينب(ع) وتحديدا مقابل مدرسة السيدة زينب الأولى، حيث تزامن هذا القصف مع خروج طلاب المدرسة في دوامهم المسائي من المدرسة، ما أدى الى ترويع المدنيين والسكان في تلك المنطقة ودون أي إعتبارات إنسانية نتيجة وجود طلاب مدارس في تلك المنطقة.

ونوّه مراسلنا أن المصادر المحلية تؤكد أن البناء المستهدف هو عبارة عن بناء سكني مدني يوجد في منطقة مدنية سكنية ولا يوجد فيه أي نقطة لا أمنية ولا عسكرية في تلك المنطقة إلا أن كيان الإحتلال الإسرائيلي لا يراعي لا أعرافا دولية أو مواثيق أو قوانين دولية باستهداف المباني المدنية والسكنية في اي منطقة في سوريا أو في لبنان او في غزة.

وقال مراسلنا أن هذا الإعتداء يأتي بعد أربع أو خمسة أيام من الاعتداء الاسرائيلي الذي شن على مناطق محيطة في منطقة السيدة زينب(ع) ومنطقه نجها القريبة من مطار دمشق الدولي أدى الى جرح عدد من العسكريين السوريين في تلك الاستهدافات.

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