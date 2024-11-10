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كاميرا العالم ترصد الوضع الصحي بمستشفى المعمداني بغزة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

مع استمرار العدوان الهمجي الإسرائيلي على غزة خرجت المستشفيات في شمال القطاع عن الخدمة، كاميرا قناة العالم رصدت الأوضاع في قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المعمداني ومعاناة الكادر الطبي.

العالم خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في قسم الإستقبال والطوارئ في المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة، الذي يستقبل العدد الاكبر من الجرحى والمصابين في ظل استمرار حالة المجازر والقصف المتواصل والمستمر والإعتداءات الإسرائيلية على ابناء الشعب الفلسطيني.

ولفت مراسلنا إلى أن قسم الإستقبال والطوارئ في المستشفى المعمداني في حالة اكتظاظ، حينما يكون هناك مجازر، والآن يشهد القسم وصول العدد الاكبر من الإصابات منوها أن العمل يسري بأقل الامكانات وبأقل المستلزمات، حيث أن وزارة الصحة تناشد بضرورة توفير المستلزمات الطبية المختلفة لهذا المستشفى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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