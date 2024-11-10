كاميرا العالم ترصد الوضع الصحي بمستشفى المعمداني بغزة

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في قسم الإستقبال والطوارئ في المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة، الذي يستقبل العدد الاكبر من الجرحى والمصابين في ظل استمرار حالة المجازر والقصف المتواصل والمستمر والإعتداءات الإسرائيلية على ابناء الشعب الفلسطيني.

ولفت مراسلنا إلى أن قسم الإستقبال والطوارئ في المستشفى المعمداني في حالة اكتظاظ، حينما يكون هناك مجازر، والآن يشهد القسم وصول العدد الاكبر من الإصابات منوها أن العمل يسري بأقل الامكانات وبأقل المستلزمات، حيث أن وزارة الصحة تناشد بضرورة توفير المستلزمات الطبية المختلفة لهذا المستشفى.

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