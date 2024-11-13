فلسطين في عهد ترامب الجديد

العالم - بانوراما

حيث عين ترامب الحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هاكابي سفيرا لواشنطن لدى كيان الاحتلال، ويعتبر هاكابي من الداعمين الكبار لكيان الاحتلال والصهيونية العالمية وتربطه علاقات وطيده برئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويؤيد هاكابي في تصريحات متعدده ضم العديد من اجزاء الضفة الغربية لكيان الاحتلال، كما قال سابقا انه لا يوجد حقا شيء اسمه فلسطيني حسب وصفه.

كما يعتبر المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركي السيناتور ماركو روبيو ايضا من المناوئين للقضية الفلسطينية وله تصريحات سابقة يؤيد فيها العدوان على غزة واستمراره.

كما قال ان الحرب يجب أن تستمر حتى القضاء على آخر عنصر من عناصر حماس واصفا الفلسطينين بألفاظ مسيئة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.