دلالات التهديدات الإسرائيلية بالتوغل في عمق الجنوب اللبناني

العالم – العين الإسرائيلية

ويلقي البرنامج الضوء على الحرب العدوانية على لبنان وبالتهديدات الجديدة التي اطلقها وزير الحرب الإسرائيلي الجديد حول الإنتقال إلى مرحلة جديدة من التوغل في قرى أكثر عمقا في الجنوب اللبناني، حيث رأى أحد المحللين العسكريين في الإعلام العبري أن حزب الله ما زال يمتلك القدرات الصاروخية الكبيرة التي تؤلم الإسرائيليين وعلى قادة الإحتلال أن يفكروا كثيرا في ذلك.



وحول أهداف التهديدات التي يطلقها قادة الإحتلال ولا سيما وزير الحرب الجديد يسرائيل كاتس ضد لبنان بالتوغل أكثر في العمق اللبناني، أكد الباحث السياسي أ. حمزة البشتاوي أن تلك التهديدات ليست بجديدة وأن هذا يأتي من وزير لا يمتلك المهنية في موضوع إدارة الحرب، حيث أن الوزير المقال يوآف غالانت كان وزيرا يسمونه وزيرا مهنيا أي أنه جاء من صفوف الجيش، كان قائد المنطقة الجنوبية، وكان مرشحا لرئاسة الأركان، ثم استلم وزارة الدفاع كان يطلق تهديدات بقطاع غزة ولم يستطيع ان يحقق أي شيء في سياق التهديدات، ومرحلة ما يسمونه العمليات العسكرية في قطاع غزة فقد تحدث عن مرحلة اولى وثانية وثالثة حتى الان لم يستطع أن يحقق أي من أهداف الحرب.

ولفت البشتاوي إلى أن منطقة الشمال ما زالت رغم تعدد العمليات العسكرية وعمليات التدمير الكلي لشمال قطاع غزة الذي يشكل نحو 33% من مساحة قطاع غزة وما زال يسكن فيه حوالي 300 ألف نسمة ما زال الشمال ورأينا اليوم العمليات العسكرية للمقاومة من جباليا تستهدف آليات وجنود الإحتلال.

وناقش البرنامج فيما يتعلق بالمستوطنين النازحين من الشمال الفلسطيني المحتل غير مقتنعين بالوعود التي أطلقها قادة الإحتلال وأركان جيشه بإعادتهم قريبا إلى مستوطناتهم، فقد أكد رئيس بلدية مستوطنة مارغليوت الشمالية ان المستوطنين ليسوا قطيعا من الماشية حتى يتخذ نتنياهو ووزير حربه قرارات بشأنهم دون التشاور معهم.

وتطرق البرنامج إلى الحرب العدوانية على قطاع غزة فبعد 13 شهرا من فشل قوات الإحتلال الإسرائيلي من تحقيق الأهداف المعلنة لهذه الحرب وبين تصفية المقاومة الفلسطينية ما زالت الأسئلة تطرح بقوة على حكومة نتنياهو عن سبب هذا الفشل، حيث شهدت جلسة للجان الكنيست مشادات مع الوزير بن غفير، وكلام قيل من قبل ان تصفية حركة حماس هو كلام فارغ.



وبحث البرنامج فيما يجري في قطاع غزة مع قضية الأسرى الصهاينة الذين لا يزالون بيد المقاومة ومع فشل نتنياهو في إطلاقهم بالقوة العسكرية كما توعد منذ بداية الحرب العدوانية على القطاع قبل 13 شهرا حيث هاجمت عائلات الأسرى الحكومة والكنيست ايضا بعد تعرضهم للمضايقات داخله.

ضيف البرنامج:

- الباحث السياسي أ. حمزة البشتاوي

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