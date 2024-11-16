العالم - باختصار

يتضمن المشروع المقترح إقرار الطرفين بأهميه قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

يعطي مشروع الإتفاق للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر.

الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة بالجنوب مع اليونيفيل.

الحكومة اللبنانية ستشرف على أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله.

يتعين على "إسرائيل" سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام.

يحل الجيش اللبناني محل القوات الإسرائيلية المنسحبة من الجنوب.

ستشرف الولايات المتحدة ودولة أخرى على إنسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

يتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان في غضون 60 يوما .

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: نرفض تأليف لجنه إشراف على تنفيذ القرار 1701 .

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية ودعم الوحدة الوطنية.

يديعوت أحرونوت: حزب الله قادر على مواصلة الحرب ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية.

"إسرائيل" تريد الإحتفاظ بحق مهاجمة حزب الله في لبنان حتى بعد الإتفاق وهو ما يرفضه لبنان بشدة.

يشدد حزب الله على أن أي إتفاق يجب أن يشمل وقف العدوان وحماية السيادة اللبنانية.

وسائل إعلام عبرية: ترامب يدعم التوصل لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل"ولبنان.

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