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القسام تقصف قوات الاحتلال في موقع الرشيد بصواريخ رجوم وقذائف الهاون

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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