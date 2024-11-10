الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم عن شهود عيان: دوي انفجار في منطقة السيدة زينب في دمشق

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :