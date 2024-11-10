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عدوان اسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في السيدة زينب (ع) بريف دمشق

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عدواناً غاشما على محيط مدينة السيدة زينب (ع) في الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق.

العالم - سوريا

وأفادت مراسلة العالم بأن العدوان الإسرائيلي استهدف بناءً سكنياً في مدينة السيدة زينب (ع )، مؤكدة أن المكان المستهدف مكتظ بالسكان .

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وقال مصدر طبي في مشفى الامام الصدر في السيدة زينب إن العدوان اسفر عن سقوط 6 شهداء و15 مصاباً، في حصيلة غير نهائية، للعدوان الذي استهدف مبنى سكنيا غرب مقام السيدة زينب بنت الامام علي عليهما السلام.

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وفي الـ 4 من الشهر الجاري شن العدو الصهيوني عدوانا على محيط ريف العاصمة استهدف ثلاث نقاط (مدينة السيدة زينب - محيط فندق مطار دمشق الدولي - محيط بلدة نجها).

يتبع ...

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