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صفارات الانذار تدوي في "أورتال" و "شاعال" شمالي الجولان

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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