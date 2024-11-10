الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: 5 شهداء و8 اصابات في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :