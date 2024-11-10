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مراسلة العالم: 6 شهداء و15 اصابة في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في منطقة السيدة زينب

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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