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اعلام الاحتلال: سقوط صواريخ في مستوطنة المطلة ووقوع عدد من الاصابات

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

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