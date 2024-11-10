غارات أميركية جديدة وسط تأكيد يمني على الاستمرار بعمليات الإسناد

العالم - المشهد اليمني

وتأتي هذه الغارات بعد آخر عملية للقوات اليمنية التي استهدفت فيها قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ بالستي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن العملية النوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، وإن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

هذا وكانت العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى قد شهدت مسيرة جماهيرية مليونية تحت شعار 'مع غزة ولبنان.. جهوزية واستنفار ضد قوى الاستكبار'، تأكيدا على الاستمرار بنصرة غزة ولبنان مهما كانت التضحيات والتحديات.

وتناقش هذه الحلقة من البرنامج مع ضيوفها من صنعاء مدير الدائرة الإعلامية برئاسة الجمهورية زيد الغرسي، ومن بيروت الإعلامي اليمني على الزهري هذه الأسئلة:

ماذا تعني الغارات الجوية الأميركية الجديدة على اليمن؟ ما هي الأهداف الأميركية؟

ماذا عن الأضرار وحجمها وهل لها تأثير على إيقاف عمليات الإسناد اليمنية؟

ما هي الأضرار المدنية التي تسببها هذه الغارات على اليمن؟

ماذا عن العملية النوعية الجديدة التي شنتها القوات اليمنية على قاعدة عسكرية في كيان الاحتلال؟

ماذا يعني استهداف القواعد العسكرية للكيان الإسرائيلي؟

ماذا عن الجهود الأميركية في تحريك الجبهات الداخلية في اليمن؟ هناك أنباء عن قيام واشنطن بدعم عدد من الأطراف وحثهم على مهاجمة القوات اليمنية خاصة في الحديدة؟

كيف تقيمون استمرار العمليات اليمنية المساندة لغزة ولبنان في ظل التطورات الحالية خاصة الانتخابات الأميركية؟

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