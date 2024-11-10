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حزب الله يستهدف لأول مرة موقعا للإحتلال بالجولان السوري

حزب الله يستهدف لأول مرة موقعا للإحتلال بالجولان السوري
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان- حزب الله- إن قواتها استهدفت لأول مرة موقع أفيتال للاستطلاع الفني والالكتروني في الجولان السوري المحتل بالصواريخ.

العالم - لبنان

وأعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الاحد:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:40 من بعد ظهر اليوم الأحد 10-11-2024، موقع أفيتال (مركز استطلاع فني وإلكتروني) في الجولان السوريّ المُحتل، للمرة الأولى، بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 10-11-2024‏
‏07 جمادى الأولى 1446 هـ

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