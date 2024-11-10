السعودية تؤكد ضرورة رفع مستوى التعاون مع ايران

العالم _ ايران

وشكر رئيس الأركان العامة السعودية خلال اللقاء القوات المسلحة الإيرانية على كرم الضيافة، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى التعاون الثنائي بين البلدين، معتبرا اتفاق بكين مدخلا جيدًا لذلك .

من جانبه، أکد اللواء باقري، على ضرورة تنمية العلاقات الدفاعية وتبادل الخبرات في مجالي التعليم واللياقة وقال: "نرغب بمشاركة البحرية السعودية بقطعاتها في المناورات البحرية الإيرانية التي ستجري العام المقبل".

ووصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم الأحد إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وعقب وصوله التقى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري.