الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تؤكد ضرورة رفع مستوى التعاون مع ايران

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الیوم الاحد في طهران، مع رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول الركن فیاض بن حامد الرویلي. تطوير العلاقات الدفاعية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

العالم _ ايران

وشكر رئيس الأركان العامة السعودية خلال اللقاء القوات المسلحة الإيرانية على كرم الضيافة، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى التعاون الثنائي بين البلدين، معتبرا اتفاق بكين مدخلا جيدًا لذلك .

من جانبه، أکد اللواء باقري، على ضرورة تنمية العلاقات الدفاعية وتبادل الخبرات في مجالي التعليم واللياقة وقال: "نرغب بمشاركة البحرية السعودية بقطعاتها في المناورات البحرية الإيرانية التي ستجري العام المقبل".

ووصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم الأحد إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وعقب وصوله التقى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري.

روابط ذات صلة

اللواء باقري: انتخاب أمين عام لحزب الله يعكس قوة المقاومة في اجتياز الأزمات

اللواء باقري: الدفاع المدني يعزز قوة الردع للبلاد

اللواء باقري: ممارسات القرون الوسطى لن تطيل عمر الصهاينة

اللواء باقري: أي إجراء إسرائيلي ضد إيران سيؤدي لاستهداف جميع بنيته التحتية