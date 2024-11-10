الشرطة الهولندية تعتقل متضامنين مع فلسطين ولبنان

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وطالبت الشرطة الهولندية متظاهرين يطالبون بوقف حرب الإبادة على غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان بإخلاء ساحة “دام”، مؤكدة أنها ستعتقل كل من يرفض الأوامر.

وسبق أن أوقفت الشرطة الهولندية 57 شخصا على خلفية توترات وأعمال شغب بالعاصمة أمستردام فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم ضد العرب خلال لقائه الخميس ضد أياكس الهولندي.

وذكرت الشرطة أن توقيف الأشخاص جاء بتهم حيازة واستخدام ألعاب نارية وإخلال بالنظام العام، وفقا لوكالة الأناضول.

وبعد المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 لصالح أياكس، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو "مكابي تل أبيب" ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه بأمستردام.

وتصاعدت التوترات بين مشجعي الفريق الإسرائيلي والمتضامنين مع فلسطين بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي بإنزال العلم الفلسطيني من على إحدى المباني وتمزيقه، الأمر الذي أثار استفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين، وفي إثر ذلك هاجم عرب مغاربة المشجعين الإسرائيليين وأوسعوهم ضرباً.