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حمدان: ندعو قادة الدول العربية والاسلامية في قمة الرياض الى قطع الدول العربية والاسلامية العلاقات مع الكيان الصهيوني

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

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