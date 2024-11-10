حزب الله يشن هجومًا بالمسيرات على قاعدة حيفا البحریة

العالم - لبنان

وصدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الأحد 10-11-2024، هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا، وأصابت أهدافها بدقّة".

كما أعلنت "المقاومة الإسلامية" أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الأحد 10-11-2024، هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة الناعورة (مقر قيادة الفرقة 36، وتضم مخازن الطوارئ للألوية الاحتياطية) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، جنوب غرب بحيرة طبريا، وأصابت أهدافها بدقّة".

هذا واعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان- حزب الله- إن قواتها استهدفت لأول مرة موقع أفيتال للاستطلاع الفني والالكتروني في الجولان السوري المحتل بالصواريخ.