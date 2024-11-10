غزة 400 يوم من العدوان على قطاع غزة

العالم - باختصار

من بين هؤلاء الشهداء 17,385 طفلا و 11,891 امراة و 184 صحافيا.

حصیلة الإصابات ارتفعت الى 102,765 جريحا منذ بدأ العدوان.

آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

المكتب الإعلامي بغزة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.

المكتب الإعلامي بغزة: ارتكب الاحتلال منذ 7 من أكتوبر 2023 أكثر من 3798 مجزرة.

أكثر من 35,000 طفل يعيشون من دون والديهم أو دون أحدهما.

12,500 مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت وبحاجة إلى العلاج.

ملیونا شخص في غزة أجبروا على النزوح وترك منازلهم.

أكثر من 159 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كلي.

شبح المجاعة يخيم على غزة وسط تصاعد القصف والمعارك وتوقف المساعدات الغذائية.

الأمم المتحدة 16% من السكان في غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى "كارثي".

المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني: إسرائيل استخدمت الجوع سلاحا.

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير للغاية ويتدهور بسرعة.

86,400 طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

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