الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
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حماس: ندعو الملوك والرؤساء والقادة الذين سيجتمعون في الرياض غدا الى تشكيل تحالف للضغط على الاحتلال وداعميه لوقف حرب الابادة في غزة ولبنان

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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