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الرئيس بزشكيان يؤكد باتصال هاتفي مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أن قمة الرياض ستكون مؤثرة بوقف جرائم الاحتلال والحرب على غزة ولبنان

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

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