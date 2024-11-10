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برنامج بانوراما..

قطر تعلق جهود الوساطة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

قطر تعلق جهود الوساطة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية القطرية تعليق جهودها للوساطة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، وقالت إن التقارير المتداولة عن انسحاب الدوحة من الوساطة ليست دقيقة، مشيرة إلى استئناف جهودها مع الشركاء عند توفر الجدية اللازمة لإنهاء العدوان.

العالمبانوراما

يأتي هذا فيما استبعد محللون سياسيون انسحاب قطر الكامل من عملية التفاوض، خاصة مع وجود أطراف أخرى مثل مصر والولايات المتحدة، إلا أنهم حذروا من تداعيات توقف المفاوضات في ظل وجود رئيس أميركي جديد وقيام جيش الاحتلال بتطهير عرقي في شمال قطاع غزة.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" هذا الموضوع مع ضيفيها: من رام الله الكاتب والمحلل السياسي نجيب مفارجة ومن بيروت الباحث والمحلل السياسي فلسطيني صالح أبو عزة.. من خلال طرح الأسئلة:

ما دلالات ودوافع إعلان قطر تعليق جهودها للوساطة؟

كيف قرأتم توقيت الإعلان القطري والذي يتزامن مع ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي تطهيرا عرقيا في شمال قطاع غزة؟

هل لإعلان قطر علاقة بالتغييرات في البيت الأبيض؟

ما تداعيات الموقف القطري على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

هل يمكن اعتبار الموقف القطري تأكيد على أن خطة الجنرالات في قطاع غزة ستستمر؟

كيف قرأتم تصريحات المتحدث باسم حماس أسامة حمدان حول فشل المحيط العربي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه؟

تستضيف الرياض قمة عربية إسلامية لبحث العدوان على غزة ولبنان، ما الذي يمكن أن تحققه القمة؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية في الوقت الراهن؟

في ظل اتهام حمدان للاحتلال بتعطيل التوصل لاتفاق لوقف العدوان وقف قطر وقبله الاتهامات الإسرائيلية للدور المصري، ما هو مصير قطاع غزة؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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