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إعلام الاحتلال: الاشتباه بتسلل طائرة بدون طيار من جهة البحر الميت

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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