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إعلام الاحتلال: سلاح الجو الإسرائيلي يستنفر في سماء القدس خشية تسلل مسيرة من الشرق

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

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