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حركة حماس: ندعو قادة الدول العربية والإسلامية الذي يجتمعون غدا لتشكيل تحالف يعمل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة ولبنان

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

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