الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس الجليل الأعلى: سقوط عدد من الصواريخ في عين زيتيم قرب صفد

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :