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شهداء وجرحى بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين غرب النصيرات

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

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