ايران تدين بشدة العدوان الصهيوني على منطقة "السيدة زينب (س)" في ريف دمشق

وفي اشارته إلى تكرار الاعتداءات العسكرية لكيان الاحتلال ضد وحدة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية، بالتزامن مع استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان في غزة والاعتداء على لبنان، أكد متحدث الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان استمرار جرائم الكيان الصهيوني تأتي نتيجة للدعم غير المشروط من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى لهذا الكيان، واعتبر هذه الدول شريكة في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان.

كما أدان عدم تحرك المؤسسات الدولية المعنية تجاه الإبادة الجماعية للفلسطينيين والاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني ضد لبنان وسوريا، وطالب باتخاذ إجراءات عملية وفعالة ضد الكيان الصهيوني من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك فرض حظر تسليحي على هذا الكيان، وطرده من الأمم المتحدة، ومحاكمة ومعاقبة قادته.