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حزب الله: استهدفنا مستوطنة باريوحاي إييليت هشاحر بصلية صاروخية

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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