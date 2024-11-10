الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة القصر البقاعية إلى 5 شهداء

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :