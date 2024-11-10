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جيش الاحتلال: تم تفعيل الإنذار في الجليل الأعلى بعد رصد هدف جوي مشبوه عبر من لبنان وتتم مراقبته من قبل أنظمة المراقبة الجوية
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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في نيؤوت مردخاي في الجليل الاعلى خشية تسلل طائرات مسيرة
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يديعوت أحرونوت: طائرة بدون طيار لحزب الله اخترقت الحدود دون سابق إنذار ووصلت إلى منطقة عميكيم جنوب حيفا وأصابت هدفا وتسببت بأضرار
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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في بيت هيلل وكريات شمونة في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة
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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ وهجوشريم في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيرة
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مصادر لبنانية: ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة القصر البقاعية إلى 5 شهداء
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حزب الله: استهدفنا مستوطنتي باريوحاي وإييليت هشاحر بصليات صاروخية
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حزب الله: استهدفنا مستوطنة باريوحاي إييليت هشاحر بصلية صاروخية
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حزب الله: استهدفنا مستوطنة باريوحاي (الصفصاف) بصلية صاروخية
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المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا في جنوب فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير
إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في نيؤوت مردخاي في الجليل الاعلى خشية تسلل طائرات مسيرة
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش
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البحرین
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.