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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في نيؤوت مردخاي في الجليل الاعلى خشية تسلل طائرات مسيرة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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