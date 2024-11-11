الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
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مستشفى العودة: طواقمنا نقلت 24 مصابا ومازال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط القطاع

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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