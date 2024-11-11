الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف هدفين حيويين آخرين في شمال وجنوب فلسطين المحتلة عبر الطيران المسير

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :