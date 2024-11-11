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المقاومة العراقية تقصف أهدافاً حيوية اسرائيلية شمالا وجنوبا

المقاومة العراقية تقصف أهدافاً حيوية اسرائيلية شمالا وجنوبا
الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء الأحد، في بيانين منفصلين، أنها قصفت أهدافاً حيوية في جنوب وشمال فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

العالم - العراق

وفي بيانها الاول قالت المقاومة العراقية أن مجاهديها هاجموا، اليوم الإثنين 11-11-2024 ، هدفاً حيوياً في جنوب الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر. وفي بيانها الثاني قالت بأن مجاهديها هاجموا، اليوم الإثنين 11-11-2024 ، هدفاً حيوياً في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

واكدت المقاومة في كلا بيانيها استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. وأشارت إلى ان هذه العملية تأتي في اطار استمرارها بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

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