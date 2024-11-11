يديعوت أحرونوت: "إسرائيل" وأميركا ولبنان يتبادلون مسودات اتفاق لوقف النار

العالم - لبنان

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية -نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"- إلى أن المجلس الأمني المصغر سيناقش الليلة مستجدات مفاوضات التسوية، وقالت هذه المصادر إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر إسرائيلية إن "إسرائيل" تدرس إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار في الشمال.

وذكر موقع أكسيوس الأميركي أن ما يسمى وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر توجه إلى واشنطن، بعد زيارة سرية لموسكو، لبحث التوصل التسوية.

وفي إطار ذلك، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه ليس صائبا إدخال روسيا بمساعي التسوية مع لبنان وتوسيع تأثيرها بالمنطقة.

وأضافت المصادر نفسها أن "لإسرائيل حليفا إستراتيجيا واحدا هو الولايات المتحدة".

وكان ديرمر زار روسيا سرا الأسبوع الماضي للدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي التي لم تذكر تفاصيل المقترح الذي تمت مناقشته.

ورجحت إذاعة جيش الاحتلال أن تلعب روسيا دورا كبيرا في وقف النار بالجبهة الشمالية، مؤكدة أن وزير الشؤون الإستراتيجية يعمل مع الأميركيين كذلك على مفاوضات التسوية في لبنان.