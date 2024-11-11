الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر يمنية: العدوان الأمريكي البريطاني يشن 7 غارات على مديرية حرف سفيان وغارتين على منطقة الرحبة بمديرية الصفراء

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :