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عدوان أمريكي بريطاني بـ 7 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران وغارة على محافظة صعدة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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