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يديعوت احرونوت: نتنياهو يطلب تاجيل الادلاء بشهادته في ملفات فساد الى شباط المقبل بذريعة انشغاله بالحرب

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

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