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مصادر الاحتلال: دوي صفارات الانذار في مناطق عدة غرب القدس

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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