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مصادر الاحتلال: سقوط صاروخ اطلق من اليمن في مستوطنة "بيت شيمش" غرب القدس
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مصادر الاحتلال: سقوط صاروخ اطلق من اليمن في مستوطنة "ىبيت شيمش" غرب القدس
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جيش الاحتلال يعلن رصد اطلاق صاروخ من الشرق تجاه مستوطنات غرب الضفة الغربية ووسط فلسطين المحتلة
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مصادر يمنية: 7 غارات أمريكية بريطانية على حرف سفيان بمحافظة عمران وغارتين على محافظة صعدة
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عدوان أمريكي بريطاني بـ 7 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران وغارة على محافظة صعدة
مصادر الاحتلال: سقوط صاروخ اطلق من اليمن في مستوطنة "بيت شيمش" غرب القدس
الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.